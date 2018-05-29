تستعد جامعة الباحة لتهيئة العديد من مواقف السيارات الخاصّة بمنسوباتها، سواء كنّ عضوات هيئة تدريس، أو إداريات، أو طالبات، فضلاً عن تخصيص بعض المواقف للمراجعات، وذلك تنفيذًا للأمر السّامي الكريم بتمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة بداية من يوم العاشر من شهر شوال القادم.ووجه مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، إدارة المشاريع، والأمن الجامعي، والحركة والنّقل، إلى تخصيص مواقف للسيارات بالتّعاون مع إدارة مرور منطقة الباحة، وذلك في كلّ من المجمع الأكاديمي بشطر الطالبات ببهر، و شطر الطالبات في كلية التربية بالباحة، وفي كلّ من كليات العلوم والآداب بالمندق، وبلجرشي، والمخواة، وقلوة.ونظرًا لأهميّة قرار السّماح للمرأة بقيادة السيارة، وتمكينها من حقوقها؛ تحقيقًا لمرتكزات الرؤية السعودية 2030، فقد عمدت الجامعة مع بداية العام الدراسي 1439-1440هـ، إلى تخصيص مجموعة من البرامج، والفعاليات، والنّدوات، والمحاضرات التي تهدف إلى توعية المرأة بأهميّة القيادة، وتوعيتها بالنواحي النظاميّة، والأبعاد الاجتماعيّة، وذلك بالشّراكة مع بعض الجهات ذات العلاقة.