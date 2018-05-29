احتضن مركز دلني للأعمال أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية بمقره في الرياض المخيم التدريبي لجائزة "ثمر" وهي جائزة أطلقها بنك التنمية الاجتماعية تهدف إلى دعم مشاريع الأسر المنتجة، والأعمال الحرة النوعية وذات القيمة المضافة.

وعقد المخيم الذي أقيم على مدار ستة أيام، وتم من خلاله تقديم برنامج دلني على السوق الذي يهدف لمساعدة الأسر المنتجة والحرفيين والأعمال الحرة على النفاذ الى السوق بشكل أفضل، فيما تخلل المخيم عدد من الساعات التدريبية والاستشارية.

وكان بنك التنمية الاجتماعية أطلق في مارس الماضي جائزة "ثمر" لتحفيز مشاريع الأسر المنتجة للنمو والاستدامة، والتي تهدف لتمكين الأسر المنتجة وتطوير أعمالها ورفع الوعي بجهود الجهات المعنية ومقدمي الخدمات النوعية لهذا القطاع، كما تهدف إلى تسليط الضوء على قيمة الأعمال الحرة وأهمية تنوع مصادر الدخل وخلق فرص العمل الجديدة.

يذكر أن مركز دلني للأعمال، يعمل على استدامة المشاريع الصغيرة في المملكة تماشياً مع الجهود المبذولة للمحافظة على المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها من خلال رؤية 2030 الطموحة، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المساندة غير المالية للمشاريع التي تواجه تحديات وذلك من خلال خبرات علمية وعملية وشراكات عالمية مع جهات داعمة للمنشآت الصغيرة، بهدف زيادة قدرة المنشآت الصغيرة على توليد الوظائف وزيادة أرباحها، ورفع فرص استمرارية عملها على المدى الطويل.