أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ بعمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مؤكداً أنها علاقات أخوية تاريخية متينة أسسها الأجداد وتوارثها الأجيال وتحظى بدعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.جاء ذلك خلال لقائه اليوم (الثلاثاء)، في مقر السفارة مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس فهد بن محمد الداود، الذي قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمؤسسة.وأعرب المهندس الداود في ختام اللقاء عن شكره وتقديره على الحفاوة والترحيب من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.