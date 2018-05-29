جددت إدارة نادي الباطن عقد لاعب الوسط ماجد كنبة لمدة موسم رياضي واحد، ويعتبر كنبة من اللاعبين البارزين في خط الوسط وقدم موسم مميز مع الفريق خلال الموسم الماضي، وعبر كنبة عن سعادته بتجديد عقده وقال: الحمدلله انا سعيد بالتجديد اشكر إدارة النادي على إصرارهم بتجديد عقدي وإن شاءالله أكون عند حسن الظن وان نقدم موسم يرضي طموحات محبي السماوي.من جهة أخرى قدم مدير الفريق الأول بنادي الباطن منصور الظفيري إستقالته من منصبه كمدير للفريق مع إبقائه كمدير إحتراف بالنادي، وقال الظفيري أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس مجلس ادارة النادي الغالي ناصر الهويدي واخواني اعضاء مجلس الادارة الكرام على التكرم بقبول اعتذاري عن الاستمرار في منصب مدير الكرة بالفريق الاول كما اشكرهم ع الثقة والدعم اللامحدود خلال فترة تواجدي ..كما يطيب لي أن اشكر اخواني لاعبي السماوي وكذلك اخواني في الجهاز الاداري واتمنى لهم التوفيق .. والشكر موصول لجماهير الباطن الوفية على مساندتها لنا ووقوفها معنا في كل الظروف ..‬ ‫أخيراً .شكرا للجميع وسأبقى وفياًّ لهذا الكيان‬.على الجانب الأخر عينت إدارة النادي محمد الهديرس مديراً للفريق خلفاً للظفيري وكان الهديرس يشغل منصب إداري بالفريق وقدم الهديرس شكره لإذارة النادي على الثقة متمنياً من الله التوفيق في مهمته المقبلة. ‬