أجرت هيئة الهلال الأحمر السعودي منذ انطلاق برنامج إعادة الروابط الأسرية أكثر من 1132 اتصالا مرئياً وهاتفياً بين المعتقلين في سجني غوانتانامو وباغرام وبين أسرهم في عدد من مناطق المملكة منها 93 اتصالا مرئيا وهاتفيا خلال العام 2017، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال العام 2017م، أن إجمالي عدد الاتصالات والزيارات للمعتقلين في معتقلي غوانتانامو وباغرام بلغ نحو 1132 اتصالا وزيارة منها 1029 اتصالا وزيارة للمعتقلين في غوانتانامو و 103 اتصالات للمعتقلين في باغرام.وبين التقرير أن عدد الاتصالات الهاتفية التي تمت بين المعتقلين في غوانتانامو وأسرهم بلغ نحو 374 مكالمة، بينما بلغ عدد الاتصالات المرئية 592 اتصالا فيما بلغ عدد الزيارات لأسر المعتقلين 63 زيارة.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد أفراد العائلات الذين قاموا بالاتصال بذويهم من المعتقلين خارج المملكة في معتقل غوانتانامو وسجن باغرام بلغ نحو 7292 فرداً، فيما بلغ عدد الرسائل المرسلة عبر برنامج إعادة الروابط الأسرية التي تشرف عليه هيئة الهلال الأحمر السعودي نحو 4392 رسالة منذ انطلاق البرنامج، منها 195 رسالة خلال العام 2017.ورفع أسر المعتقلين الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المجهودات القائمة لتوفير سبل التواصل مع أبنائهم المعتقلين، كما شكروا هيئة الهلال الأحمر السعودي على ما تقوم به من عمل إنساني كبير، سائلين الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها.وتأتي هذه الاتصالات بين المعتقلين وأسرهم بناءً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أهمية استكمال الدور الاجتماعي الإنساني للمملكة، من خلال مؤسساتها المعنية ومن ضمنها هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال برنامج إعادة الروابط العائلية.