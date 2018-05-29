أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها للفصل الصيفي الدراسي والذي سينطلق في العاشر من شوال القادم، وعملت الإدارة منذ وقت مبكر على تحديد المدارس الثانوية المطبقة للنظام الفصلي ونظام المقررات المعتمد بها الفصل الصيفي وعددها 8 مدارس منها مدرستان للبنات ، كما تم الانتهاء من إجراءات المفاضلة والترشيح للمعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في الفصل الصيفي وكذلك المشرفين التربويين والمشرفات المرشحين لمتابعة سير الدراسة الصيفية . حيث بلغ عدد المتقدمين من المعلمين 486 معلماً و 71 معلمة تم ترشيح 165 معلما و 28 معلمة بعد إجراء عمليات الفرز للملفات وتطبيق معايير المفاضلة على المتقدمين فيما تم ترشيح 7 مشرفين تربويين و 8 مشرفات من مختلف التخصصات لمتابعة الدراسة خلال الصيف . كما بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين في الفصل الصيفي لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية 2712 طالب وطالبة منهم 44 طالباً و 23 طالبة من خارج تعليم الطائف .وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي جاهزية المدارس المعتمدة للفصل الصيفي لهذا العام لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي خلال الصيف ، فيما عملت لجنة الفصل الصيفي على الانتهاء من ترشيح العاملين والعاملات وحصر الشعب والمواد التي تم اختيارها من قبل الطلاب بما يضمن انطلاقة جادة ومتميزة للفصل الصيفي الدراسي، وقال النفيعي أن الفصل الصيفي يستهدف معالجة حالات التعثر وإكمال متطلبات التخرج لبعض الطلاب والتسريع وتقليص الهدر والفاقد التعليمي، مؤملاً من الطلاب الحرص على الانتظام والانضباط المدرسي خلال الفصل الصيفي ومتمنياُ لهم مزيداُ من التوفيق والسداد.يذكر أن المدارس المعتمد بها الفصل الصيفي الدراسي لهذا العام هي ثانوية الأندلس والحديبية والملك فهد والعقيق والملك عبد العزيز والإمام مالك والثانوية الخامسة للبنات والثانوية الثانية والعشرون.