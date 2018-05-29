أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) أن مسؤولا كوريا شماليا كبيرا في طريقه إلى نيويورك، في زيارة نادرة تندرج في إطار التحضيرات للقمة التاريخية بين دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المرتقب عقدها في سنغافورة.وكتب ترمب في تغريدة «اللقاءات تجري حاليا بخصوص القمة وأكثر من ذلك. إن نائب زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ شول يتوجه الآن الى نيويورك» مشيدا بتشكيل «فريق رائع» للمحادثات.وكان الجنرال كيم يونغ شول وصل إلى مطار بكين اليوم قبل أن يغادرها إلى نيويورك بعد محادثات مع المسؤولين الصينيين، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.وتأتي الزيارة في إطار حملة دبلوماسية قبل قمة لم تحسم مسألة انعقادها بعد بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة في 12 يونيو القادم.وكان ترمب أعلن إلغاء القمة الأسبوع الماضي مشيرا إلى «عدائية مفتوحة» من جانب الشمال، لكن الجانبين خففا منذ ذلك الحين خطابهما ويبدو أن الأمور عادت الى مسارها الطبيعي.والتقى مفاوضون أمريكيون يتقدمهم سفير واشنطن لدى الفليبين سونغ كيم مع نظرائهم الكوريين الشماليين (الأحد) في قرية الهدنة بانموجوم التي تفصل بين الكوريتين.وقالت وزارة الخارجية إن فريقا آخر يضم مسؤولين من البيت الأبيض توجه أيضا إلى سنغافورة لمناقشة المسائل اللوجستية.