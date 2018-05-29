التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية عبدالله بن مدلج المدلج، بمقر الوزارة في الرياض اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية أفغانستان الإسلامية فضل هادي مسلم، وعددا من أعضاء المجلس، الذين يقومون حالياً بزيارة للمملكة.وفي بداية الجلسة، رحب المدلج برئيس وأعضاء المجلس، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مثنياً في الوقت ذاته على مستوى العلاقات التي تربط المملكة وجمهورية أفغانستان، مجددا التأكيد على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسعى دائماً لدعم التعاون مع الدول الإسلامية الشقيقة في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعوب ودول العالم الإسلامي، ويسهم في تعزيز التقارب والتعاون الإسلامي.كما أكد أن وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ تحرص على مد جسور التواصل مع العلماء والمؤثرين في العالم الإسلامي لخدمة المسلمين، والدفاع عن قضاياهم، ونشر مفهوم الوسطية والاعتدال.من جانبه نوه رئيس مجلس النواب الأفغاني بالعلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وأفغانستان، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المملكة، وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وأشاد بالدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم شعوب، ودول العالم الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، واصفاً المملكة بأنها قائدة الأمة الإسلامية، وتحظى بتقدير جميع المسلمين في العالم؛ لدورها الريادي في خدمة الإسلام والدفاع عن قضاياه.وأكد وقوف جمهورية أفغانستان الإسلامية بكافة قياداتها السياسية والإسلامية مع المملكة العربية السعودية في إجراءاتها التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ضد أي عدوان على أراضيها، مبيناً أن أي مساس بأمن المملكة يعتبر مساس بأمن أفغانستان، واصفا التدخلات الإيرانية في المنطقة بالمستنكرة والهمجية والمثيرة للقلق.وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وأفغانستان، وسبل تعزيزها في شتى المجالات خصوصاً في مجال العمل الإسلامي المشترك، ومكافحة الإرهاب والغلو والتطرف.حضر الاجتماع الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي الدكتور زيد بن علي الدكان، ورئيس المنظمات الدولية بالوزارة عبدالكريم بن إبراهيم الريس، وسفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة جلال كريم.