دشن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف أخيرا، مهرجان جبل عمر المكي الذي تستمر فعالياته إلى يوم العشرين من شهر رمضان الحالي.

وبين الدكتور الشريف أن مهرجان جبل عمر المكي الذي ينظمه المشروع بالشراكة مع الهيئة يمثل تظاهرة ثقافية ترفيهية تراثية واقتصادية تهدف إلى التعريف بسوق الخليل الذي يعد من أكبر الأسواق المجاورة للحرم المكي الشريف في وسط أجواء رمضانية وتراثية، ستنقل مرتاديه للعيش في أوساط مكة المكرمة بأجوائها الروحانية وعراقة ماضيها وأصالة حاضرها.

وأشار الشريف إلى أن من أهداف المهرجان توفير منافذ بيع من خلال توفير المساحات والأجنحة في المهرجان للحرفين والحرفيات والأسر المنتجة، لافتا إلى أن مرتادي المهرجان من زوار ومعتمرين وأهالي مكة المكرمة سيجدون مزيجا فريدا من الثقافة والفنون والتسوق بمشاركة شخصيات شعبية تحكي من خلال المكان تفاصيل قصة مليئة بعبق التاريخ.