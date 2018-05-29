التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية عبدالله المدلج، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية أفغانستان الإسلامية فضل مسلم، وعدد من أعضاء المجلس الذين يزورون المملكة حاليا.

وفي بداية الجلسة، رحب عبدالله المدلج برئيس وأعضاء المجلس، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مثنياً في ذات الوقت على مستوى العلاقات التي تربط المملكة وجمهورية أفغانستان.

وأكد المدلج على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى دائماً لدعم التعاون مع الدول الإسلامية الشقيقة في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعوب ودول العالم الإسلامي، ويسهم في تعزيز التقارب والتعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات الوزير الشيخ صالح آل الشيخ تحرص على مد جسور التواصل مع العلماء والمؤثرين في العالم الإسلامي لخدمة المسلمين والدفاع عن قضاياهم ونشر مفهوم الوسطية والاعتدال.

من جهته، نوه رئيس مجلس النواب الأفغاني بالعلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وأفغانستان، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المملكة، وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد فضل مسلم بالدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم شعوب ودول العالم الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، واصفاً المملكة بأنها قائدة الأمة الإسلامية وتحظى بتقدير جميع المسلمين في العالم لدورها الريادي في خدمة الإسلام والدفاع عن قضاياه.

وأكد وقوف جمهورية أفغانستان الإسلامية بكافة قياداتها السياسية والإسلامية مع المملكة العربية السعودية في إجراءاتها التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ضد أي عدوان على أراضيها، مبيناً أن أي مساس بأمن المملكة يعتبر مساس بأمن أفغانستان، واصفا التدخلات الإيرانية في المنطقة بالمستنكرة والهمجية والمثيرة للقلق، وأن إيران تمثل سم في جسد العالم الإسلامي ويجب مكافحته بكل الوسائل الممكنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وأفغانستان وسبل تعزيزها في شتى المجالات ولاسيما في مجال العمل الإسلامي المشترك ومكافحة الإرهاب والغلو والتطرف.

حضر الاجتماع الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي الدكتور زيد الدكان، ورئيس المنظمات الدولية بالوزارة عبدالكريم الريس، وسفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة السيد جلال كريم