تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء لكنها ظلت تحت ضغط جراء التوقعات بأن تضخ السعودية وروسيا مزيدا من الخام لتخفيف أثر نقص محتمل في الإمدادات.وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 21 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 75.51 دولار للبرميل بعدما بلغ عند التسوية السابقة أدنى مستوياته منذ الثامن من مايو عند 75.30 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار أو 1.64 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل لتقبع قرب أدنى مستوياتها منذ 17 أبريل.وقال بنك ايه.ان.زد في مذكرة "بدأ المستثمرون يأخذون في حسبانهم احتمال قيام السعودية وروسيا بزيادة إنتاج النفط الخام."غير أن الشكوك ما زالت قائمة، إذ أن أي اتفاق سيبرم خلال اجتماع أوبك في يونيو".وفرضت المخاوف من أن تزيد السعودية وروسيا الإنتاج ضغوطا على أسعار النفط، بجانب ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة.وناقشت السعودية وروسيا زيادة إنتاج النفط من داخل أوبك وخارجها بنحو مليون برميل يوميا لتعويض النقص المحتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا يوم 22 يونيو.