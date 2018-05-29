نزل الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار الدولار القوي في الضغط على السوق وسط تجدد الآمال بعقد اجتماع القمة المزمع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1296.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بينما انخفض في التعاملات الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.6 بالمئة إلى 1296.40 دولار للأوقية.تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع وقد تعطي مؤشرات على زيادات أسعار الفائدة في المستقبل قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يونيو.وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 94.518 وهو أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر 2017.ونزل السعر الفوري للفضة 0.3 بالمئة الي 16.42 دولار للأوقية.وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 904.10 دولار للأوقية في حين تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة الي 979.5 دولار للأوقية.