منح المدير الفني للمنتخب الوطني الاول خوان انطونيو بيتزي لاعبي المنتخب الوطني يوم غد (الاربعاء) راحة عن من التدريبات وفق البرنامج الإعدادي لمعسكر المنتخب المقام حالياً في مدينة بادراغاز السويسرية، والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الاعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.وكان لاعبي المنتخب قد أدوا تمارين صباحية اليوم على ملاعب التدريب بمدينة بادراغاز السويسرية.وقسم بيزي لاعبي المنتخب لمجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركو بصفة أساسية يوم أمس (الاثنين) امام منتخب ايطاليا، بدأت تريباتهم بالجري حول الملعب ثم تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين الذين نفذوا تمارين اعتيادية بدأت بالجري حول الملعب ثم تمارين الأحماء وبعدها تدريبات تكتيكية.حضر التدريبات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل محمد عزت والأمين العام للاتحاد عضو فريق الاعداد للمشاركة في كأس العالم لؤي السبيعي.