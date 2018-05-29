توالى وصول طائرات الجسر الإغاثي الجوي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى منكوبي جزيرة سُقطرى اليمنية وذلك لمساعدة المنكوبين فيها بشكل عاجل إثر إعصار "ماكونو" الذي ضرب الجزيرة وخلف أضرارًا مادية جسيمة.هذا وقد وصلت - اليوم- الطائرة الإغاثية السادسة التي تحمل على متنها مساعداتٍ إغاثية تشمل مواد غذائية وأدوية وأغطية وملبوسات لتقديمها للمتضررين، ويرافقها فريق من المركز للإشراف على عمليات التوزيع وتقييم الوضع الراهن.يُشار إلى أن إجمالي أطنان المساعدات المقدمة إلى "سُقطرى" حتى الآن بلغ 127 طناً ، وتأتي هذه المساعدات استمرارا لدعم المملكة وشعبها ووقوفها إلى جانب الأشقاء اليمنيين، وتكريسًا لقيم البذل والعطاء المتمثّلة بإغاثة المجتمعات المنكوبة، وإبراز الوجه الإنساني المشرق للمملكة.