تسلَّم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد المصيول في مقر فرع الهيئة بحائل من المواطن سالم الرشيدي قطعة أثرية نادرة عثر عليها في جنوب منطقة حائل (منطقة الرأس الأبيض)، وهي عبارة عن قدح من البرونز يعود إلى الفترة الإسلامية ويحتوي على زخارف نباتية من الخارج، ويغطي بدنه من الداخل بآيات قرآنية تبدأ بالبسملة.

و قدّم المهندس المصيول شكره وتقديره للمواطن سالم الرشيدي لتفاعله مع توجهات الدولة ممثلة في هيئة السياحة والتراث الوطني، ومقتضيات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي يؤكّد أن الآثار مملوكة للدولة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ عليها وتسليم القطع الأثرية للهيئة.

وشدد المصيول على ضرورة أن يكون لدى المواطنين وعي عن كيفية التعامل مع معثورات الآثار، مشيراً إلى أنه عندما يجد بعض المواطنين آثاراً يقومون بالحفر لاستخراجها ويقومون بتسليمها ويعد ذلك خطأ شائع، لأن أهمية قصة الأثر تكمن في المكان الذي وُجد فيه، والأفضل تركها في مكانها حتى لا تخسر قيمتها البحثية والعلمية، وإبلاغ مكتب الآثار ليتولى استخراجها والتعامل مع الموقع.

وأكد أن السطو على الآثار هو سرقة لثروات وتاريخ الوطن وجناية في المقام الأول، لذلك يجب أن يتنبه المواطنون أن الآثار محمية بحكم النظام.

من جهته، دعا المواطن سالم الرشيدي؛ المواطنين إلى ضرورة تسليم القطع الأثرية التي بحوزتهم إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتسجيلها ضمن آثار المملكة وعدم العبث بها أو التصرف فيها؛ كونها ملك للوطن والمواطنين.