كرم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي أعضاء فريق إدارة مركز تجربة المريض بصحة جدة، وذلك بحضور سعادة المدير العام لمركز تجربة المريض بوزارة الصحة.حيث نجحت فعاليات (يحق لك)، والتي تم إقامتها بمحافظة جدة خلال الفترة من 15/7/1439هـ وحتى17/8/1439هـ، لمدة أسبوعان بكلا من مجمع الردسي مول ومجمع العرب في تطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم، بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم، وكذلك إعداد وتطوير سياسات وإجراءات العمل المتعلقة في حقوق وعلاقات المرضى وآليات التعامل مع شكاويهم وملاحظاتهم، بهدف تحقيق رضا المرضى وذويهم، إضافة إلى دراسة الشكاوى المتعلقة في المرضى وذويهم المحالة إلى مركز تجربة المريض من خلال تصوير الباركود، وفتح الرابط بموقع وزارة الصحة وعرض جميع الحقوق لزوار المعرض بمشاركته فعاله من عدة اقسام مختلفة من المنشآت الصحية التابعة لصحة جدة والعديد من الفرق التطوعية.وقدم مدير صحة جدة شكره لهم، مثمناً جهودهم المبذولة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.