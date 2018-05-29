أبرمت كلية المجتمع بجامعة الأميرة نورة أخيرا، عدداً من الاتفاقيات الخاصة بالتدريب المنتهي بالتوظيف مع مجموعة من الجهات الرائدة في مجال التدريب التعاوني.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى الرفع من المستوى التنافس، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية في كلية المجتمع بما يلائم سوق العمل، وتتضمن تدريب عدد من الطالبات في كل فصل دراسي مما يرفع نسبة توظيفهن بعد الانتهاء من التدريب بحسب الشروط المذكورة في كل اتفاقية.

وتأتي هذه الاتفاقيات تعزيزًا لغايات الجامعة الاستراتيجية التي تنص على تقديم برامج مبتكرة مبنية على أحدث البحوث العلمية، وأفضل الممارسات التي تتعلق بحاجة سوق العمل والريادة والأخلاق المهنية.