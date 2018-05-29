نفذت الكلية التقنية للبنات بنجران، أمس برنامج «الاتجاهات الحديثة في تطوير التدريب وطرق القياس والتقييم»، وذلك ضمن حزمة من البرامج التطويرية التخصصية والعامة التي تقدمها الكلية لمنسوبيها من الإداريين وأعضاء هيئة التدريب خلال فترة البرامج المساندة في شهر رمضان المبارك بمقر الكلية.

ويهدف البرنامج الذي يستمر خمسة أيام إلى تطوير أداء المشاركات وتعريفهن بالأداء المتطور والإدارة المتميزة وتزويدهن بالمعرفة والمهارات والاتجاهات لتحسين أدائهن من الناحيتين العملية والعلمية ورفع الكفاءة في تحسين الأداء للمهام الموكلة بفعالية وجودة، كما يتضمن البرنامج ثقافة التخطيط الاستراتيجي وأهدافها في التدريب ووصف المقررات، ومعايير الجودة والمتابعة لتطوير التدريب والعقبات التي تواجه جودة التدريب والاتجاهات العالمية المؤثرة في التدريب وسبل الارتقاء وتقنية المعلومات والوسائل الحديثة في خدمة الرسالة التدريبية بما ينعكس على تحسين البيئة التدريبية.