أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدئها مرحلة التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي «الجديد» بمحافظة جدة، حيث استقبل «المطار الجديد» اليوم أولى الرحلات القادمة للمطار، بعد تهيئة متطلبات التشغيل التجريبي، التي تستهدف في مرحلتها الأولى استقبال عدد من الرحلات عبر 6 بوابات تتصاعد تدريجيًّا خلال مراحل التشغيل التجريبي للمطار.ورفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع الطيران المدني بشكل عام، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي «الجديد» بشكل خاص، إذ كان له بالغ الأثر في انطلاق مرحلة التشغيل التجريبي تمهيداً للافتتاح الكامل للمطار.كما قدّم التميمي الشكر لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، ونائب أمير المنطقة عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على متابعتهما ودعمهما المستمرين «للمطار الجديد»، وتهيئة السبل كافة لاستكمال المتطلبات التشغيلية للمطار.وأفاد التميمي أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والتشغيل التجريبي هو نهج علمّي وعمليّ يتم اعتماده عند تنفيذ معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، مما يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة، حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار"، لافتاً إلى أن تحسين إجراءات الأمن وعمليات السلامة وتحسين تجربة المسافر أهم الأهداف الرئيسية لهيئة الطيران المدني في مرحلة التشغيل التجريبي.وكشف التميمي عن اعتماد الهيئة أربع مراحل للتشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، تبدأ في شهر مايو الحالي عبر بدء التشغيل التجريبي للمطار، مروراً بالمرحلة الثانية التي تستمر من شهر يوليو حتى سبتمبر القادم، ويتم فيها استقبال عدد من الرحلات الداخلية، والتي تمهّد للمرحلة الثالثة من نوفمبر حتى ديسمبر المقبل، ويتم خلالها استقبال جميع الرحلات الداخلية، وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل للمطار في الفترة من يناير حتى مارس 2019 م، حيث سيستقبل المطار الرحلات الداخلية والدولية عبر 46 بوابة.و في ختام حديثه قدّم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشكر والتقدير لجميع الإدارات و الجهات العاملة في مشروع المطار، والمهندسين، ومشرفي المشروع على الجهود التي بذلوها في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، الذي يعد بوابة للحرمين الشريفين، وواجهة للمملكة، آملاً أن تُتكلل هذه الجهود بالنجاح، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.