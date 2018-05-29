تنطلق مساء غد (الأربعاء) مواجهات دور الأربعة لدورة سعود جاسم الرمضانية التي تقام على صالة نادي القادسية بالخبر، وتأهلت فرق «المشوي العنابي» و«آر أيه آر» و«الوبران» و«النهدي» لدور الأربعة.

وكان فريق المشوي العنابي قد حقق فوزا على مسامي سوشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وحصل على جائزة أفضل لاعب نواف علواني، وفاز في المباراة الثانية آر أيه آر على بترومين بسبعة أهداف مقابل ثلاثة وحصل على جائزة أفضل لاعب خليفة مسرحي، وفي المباراة الثالثة فاز فريق الوبران على البنك الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين وحصل على جائزة أفضل لاعب عبدالرحيم الخيبري، وفاز فريق النهدي على الراشد بأربعة أهداف مقابل لا شيء وحصل على جائزة أفضل لاعب عبدالله الملا.

من جهته، أشاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بالدورات الرمضانية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك على مستوى مناطق المملكة، مشددا على أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تهتم بكرة الصالات لكونها داعما ورافدا حقيقيا للمنتخب الوطني والأندية التي تخوض دوريا مخصصاً لهذه اللعبة.



وقدم الباحص شكره وتقديره للجنة العليا المنظمة لدورة سعود جاسم الرمضانية التي وجهته له الدعوة لحضور منافسات الدورة التي تعتبر من أقوى الدروات الرمضانية على مستوى المنطقة الشرقية، متمنيا التوفيق والنجاح للدورة خلال الأعوام القادمة.