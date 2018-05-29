اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد مع الجهاز الاداري، والفني للمنتخب المملكة لكرة السلة الذي يعسكر حاليا في الرياض، استعداد لخوض لتصفيات المرحلة الثانية المؤهلة لكأس آسيا 202، وذلك بحضور مشرف المنتخب وعضو مجلس الادارة العميد مصطفى القبلي والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالالة الشعيل، وحث المسعد لاعبين على تقديم كل مالديهم لخوض غمار التصفيات، والتأهل المرحلة الثانية خاصة أن هناك دعم كبير من رىيس هيئة الرياضة والشباب المستشار تركي آل الشيخ ونائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسيغادر يوم 25 رمضان المنتخب لإقامة معسكر خارجي في تركيا، قبل خوض غمار التصفيات النهائية وإلى ستنطلق في في شهر يونيو القادم بدبي.



ويتصدر منتخبنا المرحلة الاولى، والتي اختتمت في البحرين في شهر فبراير الماضي، ويتكون الجهاز الاداري: ناجي الصقر إداريا ويدرب المنتخب الوطني علي السنحاني ويساعده خلدون المولد.



ولاعبين الذين تم اختيارهم: أيوب هوساي/ ناصر ابو جلاس / احمد المختار / فهد السالك (أحد) مثني حسن عطاالله/ حسن عطالله (الاتحاد) مرزوق المولد/ علي الشبيلي/ محمد الشبيلي (الاهلي) اسامة برقاوي / يزيد فلاتة (الانصار) محمد السويلم / ناصر العيسي (الهلال) ايمن بلال (النصر) محمد الصقر (الفتح). وسيتم اختيار 14 لاعب في ختام المعسكر الداخلي.