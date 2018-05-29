قتلت قوات الجيش المصري 8 عناصر مسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، بالإضافة إلى القبض على 64 شخصًا من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم في شمال ووسط سيناء.وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، أنه تم تدمير 80 وكرًا إرهابيًا عُثر بداخلهم على عدد من العبوات الناسفة، واستهداف عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر حاولا اختراق الحدود الاستراتيجية الغربية.وأشار البيان إلى أن عمليات التمشيط والمداهمة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية، وأجهزه اتصال لاسلكية وجهاز لاب توب وكاميرا تصوير وجراكن تحتوي على مواد متفجرة بوسط وشمال سيناء. وأضاف أن العمليات أسفرت أيضًا عن ضبط وتدمير 20 سيارة و79 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، واكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قوات الجيش بمناطق العمليات. وأوضح البيان أن القوات اكتشفت مخزن تحت الأرض مغطى بالرمال جنوب مطروح قرب الحدود مع ليبيا، عُثر بداخله على 544 مسدس 9 مم، و3 بنادق آليه وقناصة، و3 بنادق خرطوش وكميات من الذخائر.