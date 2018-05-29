أعلنت جامعة الطائف أمس حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة، أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة «أستاذ مساعد» للسعوديين (من الجنسين) الحاصلين على درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات بكليات الجامعة بالطائف، في إطار سعي الجامعة لشغل وظائفها الأكاديمية بكوادر سعودية مؤهلة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة صالح الثبيتي، أن الوظائف المتاحة تشمل تخصصات هندسة صناعية (رجال ونساء)، وهندسة معمارية (رجال ونساء)، وهندسة تعدين (رجال فقط)، وهندسة ميكانيكية (هندسة إنتاج) بكلية الهندسة (رجال فقط)، وتصميم داخلي (رجال فقط)، وفنون (رجال فقط) بكلية التصاميم والفنون التطبيقية، والإعلام وعلوم الاتصال (نساء فقط) بكلية الآداب، وقانون (رجال ونساء) بكلية الشريعة والأنظمة.وبيّن الثبيتي أن الشروط المحددة تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مع إعطاء الأولوية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي، كما يُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.وأفاد أن المستندات المطلوب تقديمها تشمل صورة من الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، صورة مصدقة من الشهادات (البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، إضافة إلى صورة من الخبرات، مشيراً إلى أن أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه لاغياً.