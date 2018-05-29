توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). فيما تهطل أمطار متوسطة ورياح نشطة على الخرخير وشروره.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.