علق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» على الموقف البطولي والشجاع لمهاجر من مالي يدعى «مامادو غاساما » أنقذ السبت طفلا من السقوط من على شرفة في الطابق الرابع لبناية في باريس دون أن يفكر في حياته، قائلا: (‏45 ثانية كانت كافية لتنقل مامادو غاساما من «مهاجر» إلى مواطن فرنسي يبعث على الفخر..الإنسانية تنتصر دائماً).

وكان قد أنتشر مقطع فيديو تمت مشاهدته من قبل الملايين لعملية إنقاذ الطفل، والذي صوره بعض المارة وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مامادو البالغ من العمر 22 عاما الذي تسلق بعفوية وفي ظرف 45 ثانية فقط، واجهة البناية الباريسية لإنقاذ طفل كان يتدلى من الطابق الرابع، قبل أن ينجح في بلوغ شرفة الشقة ويسحبه إلى الأعلى، وحظي التصرف العفوي والاستثنائي لـمامادو الذي وصفه الكثيرين بأنه «سبيدرمان» (رجل العنكبوت) بتكريم رسمي وشعبي في فرنسا وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسوية أوراقه تمهيدا لمنحه الجنسية الفرنسية خلال استقباله في قصر الإليزيه كما سينضم إلى صفوف فرق الإطفاء الفرنسية.