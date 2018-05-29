أكد نائب مساعد المشرف على الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الإسلامية الدكتور موسى التويجري لـ«عكاظ» أنه لايوجد بين العاملين في الجمعيات الخيرية من ينتمي للإخوان المسلمين، أو أي من الفئات الضالة. وشدد على المتابعة الدقيقة من أصغر إلى أكبر مسؤول فيها. وأضاف: «نرتبط مع وزارة الداخلية في مسح وكشف جميع الأسماء الموجودة في الجمعية». وأكد أنه يتم البدء بأعضاء مجلس الإدارة للتأكد من منهجهم، والتأكد من سلامة منهج من يريدون العمل في الجمعيات. وأوضح أن من بين المتقدمين قضاة، ولديهم حصانة، ومع ذلك يتم التأكد منهم، وإن لوحظت عليهم أي شبهة يستبعدون. ولفت إلى أنه تم الرفع خلال الأسبوع الماضي لوزارة الداخلية بأسماء 219 ممن تقدموا للعمل في الجمعيات بالرياض، وبينهم قضاة للتأكد من سلامة منهجهم. (تفاصيل ص؟)