وقع مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس عقود تمويل المشاريع البحثية العلمية بقيمة تجاوزت مليوني ريال، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأصحاب المشاريع البحثية العلمية الممولة، وذلك بمقر مجلس الجامعة بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف الأستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي إلى الجهود التي تبذلها الجامعة في دعمها للمسيرة البحثية التي بدأت مع بداية إنشاء الجامعة، وذلك إيمانا من الإدارة العليا بالجامعة لما للبحث العلمي من دور بارز في نمو وتطور الفرد والمجتمع مبيناً ضرورة ارتباط المجالات البحثية في الجامعة بالسياق والتوجه البحثي الحديث على المستويين المحلي والعالمي.وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور نايف الدوسري أن العمادة حرصت منذ إنشائها على تنفيذ توجهات الجامعة في رعاية البيئة البحثية وتطويرها من خلال التحسين المستمر للإجراءات والخطط البحثية التي يتم الإعلان عنها وتنفيذها سنوياً.وأكد الدكتور الدوسري أن جميع المشاريع البحثية قد تم استقبالها على الموقع الإلكتروني للعمادة ومن ثم تم إخضاعها جميعها لآلية تحكيم موحدة ومقننة وتراعي الاختلاف في التخصص العلمي، موضحاً أن عدد المشاريع البحثية التي تم تقديمها فاقت الـ41 مشروعاً بحثياً من جميع كليات الجامعة، حيث تم تمويل نحو 38 مشروعاً من كليات الجامعة في هذه المرحلة بتكلفة تجاوزت مليوني ريال، وقد تنوعت هذه الأبحاث من أجل خدمة المجتمع ومنطقة الباحة.