تفقد رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي «كلانا» الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الاثنين) مرضى الجمعية في مركز ديماس لغسيل الكلى في الرياض.

واستهل جولته بأقسام المركز، مستمعًا إلى شرح من المدير التنفيذي لجمعية «كلانا» الدكتور عبدالله الدغيثر، عن الخدمات التي يقدمها المركز لمرضى الكلى، موجهًا سموه بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لجميع المرضى.

ثم توجه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز للسلام على المرضى، واطمأن على الخدمات المقدمة لهم، والوضع الصحي والرعاية الطبية التي يتلقونها، مهنئًا الجميع بشهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

يذكر أن جمعية «كلانا» تأسست في عام 1421هـ بهدف مساعدة مرضى الفشل الكلوي المحتاجين، وتشجيع ودعم البحث العلمي وبرامج الوقاية والتوعية الخاصة بأمراض الكلى وزراعتها، كذلك الإسهام في تأمين الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية ومافي حكمها الخاصة بالفشل الكلوي، ودعم برامج التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيًا بالوسائل الممكنة.

وقامت الجمعية بتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات الصحية والاجتماعية والتوعوية منها: برنامج رعاية «غسيل الدم لمرضى الفشل الكلوي المحتاجين»، إذ بلغ عدد المرضى الذين جرى إجازتهم منذ بداية إنشاء البرنامج أكثر من 1500 مريض ومريضة، فيما بلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج حاليًا 750 مريضًا ومريضة بتكلفة إجمالية تقدر بـ86,250,000 ريال سنويًا، وبرنامج صرف بدل المواصلات للحالات المحتاجة، كما نفذت الجمعية برنامج زراعة الكلى للمرضى المحتاجين وأدوية مابعد الزراعة، وبرنامج محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي لتنشيط زراعة الأعضاء بالمملكة، وبرنامج قبول الطلاب والطالبات في المؤسسات التعليمية، كذلك إتاحة الفرصة لمرضى الكلى أو الزارعين أو المتبرعين أو ذويهم من الدرجة الأولى للابتعاث الخارجي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، كما وقعت الجمعية اتفاقية لدعم الجانب التدريبي والتوظيفي لمرضى الكلى أو الزارعين أو المتبرعين أو ذويهم من الدرجة الأولى.