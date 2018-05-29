استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكام السعوديين من إدارة مباريات كأس العالم حسب خطاب وصل للاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقا لمصدر خاص لـ«عكاظ»، وذلك على خلفية إيقاف فهد المرداسي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية اتهامة في الرشوة.واستبعد الاتحاد الدولي الحكمين المساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، حيث إن إستراتجية الاتحاد الدولي تتطلب تحكيم ثلاثة حكام، ووجود الاثنان ليس له فائدة في ظل استبعاد الحكم الرئيسي فهد المرداسي.وحسب مصادر «عكاظ»، فإن الحكم عبدالله الشلوي أكد لبعض المقربين أن هدفه كان هو الوجود في المحفل العالمي.