أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن فوز 38 مرشحا من المحامين والمحاميات في انتخابات لجان المجتمع القانوني في كل من مناطق الرياض والشرقية ومكة والمدينة، وبلغ عدد المرشحين 123 عضوا في حين بلغ عدد المصوتين 1728 شخصا.وقالت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» إن عدد لجان المجتمع القانوني في المملكة وفق الانتخابات التي انتهت أمس الاول، بلغت 4 لجان، واختير رؤساء لكل لجنة على أن يتم اختيار نائب ورئيس تنفيذي، إذ تشكلت لجنة المجتمع القانوني في منطقة الرياض من 13 محاميا بينهم 3 محاميات، وفي منطقة مكة المكرمة من 11 محاميا بينهم سيدتان، فيما تشكلت بالمنطقة الشرقية من 9 محامين بينهم سيدة واحدة، وتشكلت في منطقة المدينة المنورة من 5 محامين بينهم سيدة واحدة.واعتمد الأمين العام لهيئة المحامين المحامي بكر الهبوب، ومساعد الأمين العام لشؤون المحامين الدكتور مروان الروقي ومدير المشاريع التقنية المهندس عبدالله الحوشان أسماء المرشحين الفائزين عقب الانتهاء من فرز نتائج التصويت.واطلعت اللجنة المنظمة لإجراءات التصويت على قوائم المرشحين المعتمدين وسجلات التصويت الإلكترونية، وأجرت التحقق والفحص من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين. وفحصت الوثائق والمستندات والبيانات للأعضاء المصوتين والمرشحين.وأوضحت اللجنة أن اجمالي المصوتين على المرشحين بلغ 1728 شخصا وعدد المستبعدين ممن صوت بدون بيانات صحيحة 549 شخصا يشكلون 42% من إجمالي الأصوات، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 1179 صوتا. وذكرت الهيئة السعودية للمحامين أن لجان المجتمع القانوني تهدف إلى تعزيز التواصل مع المجتمع القانوني في كل منطقة إدارية بالمملكة، وتقديم الفعاليات والأنشطة المهنية فيها.وقال أعضاء من لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة لـ«عكاظ» إن أهم أهدافهم هي العمل على تلمس احتياجاتا المجتمع. وأضاف كل من المحامي والموثق سعد الباحوث، المحامي خالد السريحي، المحامية نسرين على الغامدي، المحامي فهد بارباع، المحامي بندر العمودي أن اللجنة تعمل وفق أهدافها على تكوين الكفاءات الإدارية القادرة على خدمة المجتمع القانوني والتواصل الفعال مع أصحاب المصالح والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها هيئة المحامين فضلا عن توثيق أواصر التواصل المهني والاجتماعي.