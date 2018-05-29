أكد نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، أن هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لن تتوانى في ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة، وأن يد العدالة ستطول كل من يحاول العبث بأمن الوطن وأمن مواطنيه، مشيداً بالجهود المهنية التي بذلها فريق العمل من رجال الأمن والنيابة العامة، التي كشفت غموض مقتل الدكتور إبراهيم الغصن «رحمه الله»، وأسفرت في زمن وجيز عن القبض على الجناة.ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود، والتي ستبقى رادعة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة، كما أشاد بالمتابعة المستمرة من أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، حتى تم القبض على مرتكبيها.وقدم نائب أمير القصيم شكره وتقديره لجميع الأجهزة الأمنية والعدلية لمتابعتها الحادثة بكل جد وإخلاص، مشيراً إلى أن الجميع يفتخر بجهودهم التي قدموها وأسفرت عن القبض على الجناة في وقت قياسي.