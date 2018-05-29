حددت اللجنة العليا لمبادرة «لمـُّوا شملي بأسرتي الثانية» في الأحساء، 7 ضوابط أساسية لإطلاق أكبر عدد ممكن من «معسري» الحق الخاص ممن تسببت الديون في إيقافهم، ليتمكنوا من الصيام مع ذويهم وأهليهم وأطفالهم في ما تبقى من شهر رمضان، وذلك بعد اجتماعات عدة عقدتها لجان المبادرة.وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء الشيخ محمد الموسى، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول، أنه تم البدء في استقبال التبرعات عن طريق جمعية البر بالأحساء وعبر حساب بنكي رسمي مخصص، وعن طريق متجر البر الإلكتروني باستخدام بطاقة مدى تسهيلا للمتبرعين بإتاحة أكثر من خيار للتبرع، علما أن التبرع للمبادرة مازال متاحا أمام الجميع حتى نهاية يوم المبادرة التي تنطلق غداً (الثلاثاء) تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي.