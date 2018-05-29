بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بقرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة 19.656 منشأة، وذلك بعدما نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 137.105 جولات تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منذ بداية تطبيق القرار.وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 117.449 منشأة.وأشار إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 16.667 مخالفة للقرار، لافتا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 5.932 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 8.405 مخالفات من إجمالي المخالفات المضبوطة.وقال: «بلغ عدد المخالفات الأخرى التي ضبطت 2.330 مخالفة من إجمالي المخالفات». ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل. وكانت المرحلة الثالثة من «توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية»، قد انطلقت في الأول من صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية.