أطلق أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس (الأحد)، المرحلة الأولى لكاميرات مراقبة الواجهة البحرية بكورنيش الخبر الشمالي والجنوبي التي تعمل بالطاقة الشمسية، إذ تم تشغيل 20 كاميرا لمراقبة المرافق والخدمات والسلوكيات السلبية بالواجهة.من جهة أخرى، نفذت أمانة الشرقية منذ بداية شهر رمضان 381 جولة، شملت 1667 زيارة، نتج عنها، إصدار 211 غرامة، بقيمة تجاوزت 136 ألف ريال، وتوجيه 306 إنذارات، وإتلاف أكثر من 1000 كيلوغرام من المواد الغذائية، وإغلاق 34 محلا رصد فيها العديد من المخالفات الصحية.وأشار مشرف العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة محمد الصفيان، إلى أن المحلات المخالفة صدرت بحقها غرامات وعقوبات متنوعة.من ناحية ثانية، نفذت بلدية عنك التابعة لبلدية القطيف 178 زيارة وجولة تفتيشية خلال شعبان الماضي، أسفرت عن إغلاق 5 محلات مخالفة للأنظمة، وتحرير مخالفة لـ(63) محلاً، وإنذار 74 محلا، كما أسفرت الزيارات عن إتلاف 285 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و128 لترا، إضافة إلى مصادرة مواد أخرى كالأواني المخالفة للمعايير والاشتراطات.كما نقلت بلدية عنك 1160 طنا من النفايات، و1050م3 من الأنقاض، ووجهت 13 إنذارا خلال تلك الفترة، إذ بلغ إجمالي الغرامات المالية خلال الجولات المنفذة 41300 ريال.فيما واصلت بلدية وسط الدمام حملتها التفتيشية التي تستهدف المحلات الغذائية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة، وأسفرت عن ضبط 3 شقق سكنية تم استخدامها بشكل مخالف من قبل عمالة وافدة كمعامل للخياطة في مدينة الدمام، وصادرت 241 كرتوناً من الفواكه والخضراوات وتسليمها للجمعيات الخيرية.وفي الهفوف، أسفرت حملة البلدية عن ضبط مركبة تستخدمها عمالة وافدة في توزيع الدجاج، وهي تفتقر للاشتراطات والمواصفات والمقاييس لنقل الأغذية، وصادرت وأتلفت نصف طن من الدجاج مجهولة المصدر.