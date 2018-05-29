دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، أول تطبيق إلكتروني لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من منسوبيها عبر الهواتف والأجهزة الذكية.وتسعى الجامعة من خلال هذا التطبيق إلى ضمان استدامة الصدارة الإلكترونية والشمول المعلوماتي، بما يُسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية نحو التحول الوطني للتعاملات الإلكترونية 2020.ويُعد «تطبيق أعضاء هيئة التدريس والموظفين» إحدى القنوات التفاعلية المُنبثقة من بوابة الخدمات الإلكترونية التي تتضمن العديد من الخدمات المهمة.كما يتميز التطبيق بمواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، بما يضمن السرعة في إنجاز المعاملات، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات، إلى جانب كفاءة أداء التطبيق لتعزيز تجربة المستخدم مع اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، إضافة إلى إتاحة التطبيق عبر أكثر الأنظمة استخدما وأكثرها شيوعاً وهي Apple وAndroid مع دعم التطبيق للغتين العربية والإنجليزية.