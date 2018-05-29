دشن وزير الصحة رئيس الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية (أجواد) الدكتور توفيق الربيعة، الموقع الإلكتروني للجمعية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول أمس (الأحد) بحضور أعضاء المجلس ووكلاء الوزارات الممثلة بالمجلس ورجال الأعمال، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.واطلع المجلس على تقرير أعمال وإنجازات مشاريع أجواد للفترة الماضية، ثم ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.وانتخب المجلس خالد بن محمد السعد العجلان نائبا للرئيس، والدكتور عبدالحميد الحبيب مشرفاً عاماً للجمعية، والدكتور سعيد سالم الأسمري مديراً تنفيذياً.