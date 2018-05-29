تعاطفا مع نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي أصيب في مباراة فريقه الأخيرة أمام ريال مدريد، ينظم المركز الثقافي الروسي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض الكاريكاتير المصري الروسي الثالث، بعنوان «بنحبك يا صلاح»، في التاسعة مساء (الخميس) القادم.يفتتح المعرض مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة إلكسي تيفانيان، ورئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير الفنان جمعة فرحات، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.ويضم المعرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية للنجم صلاح، كما يتناول موضوع كرة القدم، وذلك بمناسبة إقامة كأس العالم بروسيا، ويشارك بالمعرض 30 فنانا منهم 8 من روسيا و22 من مصر.وينسق المعرض الفنانان فوزي مرسي وخالد المرصفي ويستمر حتى 5 يونيو.من جهة أخرى، تصدر دار العربي للنشر والتوزيع في الأيام القليلة القادمة، كتابا بعنوان «محمد صلاح.. حكاية بطل»، ويروي الكتاب السيرة الذاتية للاعب العالمي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، توثيقًا لما فعله من إنجازات أهمها الصعود بمنتخب مصر إلى كأس العالم في روسيا بعد غياب 28 عامًا. ونشرت الدار أمس غلاف الكتاب تمهيدا لطرحه في الأسواق قريبا.