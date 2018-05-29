كعادتها كل عام، تشد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مئزرها للعمل على مدار الساعة داخل المسجد الحرام، لتهيئة الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن والحرص على تقديم أعمال النظافة ورفع المخلفات والتخلص منها في وقت قياسي، من خلال تجنيدها لأكثر من 1450 عامل نظافة داخل الحرم المكي، و419 عاملاً في الساحات، و 418 عاملة داخل وخارج الحرم، يذكر أن الرئاسة وزعت أكثر من 1500 برميل في الحرم المكي، إضافة إلى 1500 دبة ماء.وأوضح مدير عام إدارة النظافة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي محمد الجابري لـ«عكاظ» أن عدد العمالة مع المراقبين والمشرفين الذين يعملون على تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارة النظافة خلال شهر رمضان في المسجد الحرام، داخل الدورات في «القشاشية» والسوق ١٢٦ عاملاً، يعملون في 1983 دورة مياه و ٢١ موضئ داخل الحرم و١٠ خارجه، إضافة إلى 230 عاملاً وعاملة لتنظيف دورات المياه.ولفت الجابري إلى أن الرئاسة في المسجد الحرام، استعانت بـ 18 مكينة BR1100 و 32 مكينة BR850 للعمل داخل ساحات الحرم المكي، إضافة إلى 24 مكينة «كابتر» و 3 مكائن لشفط نوى التمر، و12 سطحة، و10 دنابر للنفايات مشيراً إلى خروج 30 طناً يومياً من النفايات من الحرم المكي.وأشار الجابري إلى عمل 14 رافعة في المسجد الحرام، إضافة إلى 5 رافعات شوكية مخصصة لدواليب المصاحف، و 60 عربة لنقل السجاد، و64 قاعدة ثابتة للسجاد، و80 عربة طوارئ، و120 عربة غسيل، و120 عربة للمخلفات، يعمل عليها 2200 عامل ومشرف، و350 عاملة.ولفت الجابري إلى أن مهمة غسيل الحرم وساحاته أوكلتها الرئاسة إلى 67 عربة، خصص منها 22 عربة لغسيل ساحات الحرم المكي، فيما خصص 45 عربة لغسيل المسجد الحرام، وزاد: «يعمل في الحرم المكي 100 مكينة لشفط الغبار من سجاد الحرم المكي، إضافة إلى 70 أخرى لسحب المياه من الأرضيات، و مكينتين تخرج الغبار من السجاد، وأخرى لغسيل السجاد، و 4 أوكلت لها مهمة سحب المخلفات، و4 مواطير لشفط المياه، إضافة إلى 25 جلاية، و40 كمبروسرا، و 13 شاحنة، و12 ضاغطاً.