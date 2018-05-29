تشير الأنباء إلى أن رئيس رابطة الأحياء بالمملكة حماد الحربي بصدد تقديم استقالته رسميا من منصبه بسبب تداخل عمل روابط الأحياء مع الرياضة المجتمعية التي تسعى لزيادة عدد الممارسين لكرة القدم كي يتواكب ذلك مع رؤية 2030، الأمر الذي أوجد ازدواجية في الأدوار وأضعف دور رئيس رابطة الأحياء بالمملكة.ويقود مدير تطوير فرق الأحياء أحمد البريكي عملية تطوير الرياضة في الأحياء نظير اهتمامه بجميع الفئات الرياضية في الأحياء من حكام ومدربين ومنظمي دورات، من خلال ما يسمى بالمنصة، إذ أصبح الجميع مرتبطا ارتباطا وثيقا بتلك المنصة كوسيلة تواصل مع الجميع، خصوصا منظمي دورات الأحياء، وأخذ الموافقات والتأكد من هويات اللاعبين.