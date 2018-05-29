واصلت وزارة الإسكان تسليم مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء (البيع على الخارطة) للمطورين العقاريين المؤهلين، وذلك للبدء في تنفيذ تلك المشاريع السكنية لمستفيدي برنامج «سكني» الذين استكملوا إجراءات حجزهم النهائية، ليبلغ إجمالي المشاريع التي بدأ العمل بها أكثر من 19 مشروعا سكنيا في مختلف مناطق السعودية، بما يمثل 42% من إجمالي المشاريع تحت الإنشاء التي أعلنت خلال الأشهر الماضية والبالغة 45 مشروعا.وعملت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية على سرعة استكمال إجراءات بدء تنفيذ المشاريع، ومن المنتظر أن توفر هذه المشاريع نحو 21 ألف وحدة سكنية.وبدأ بشكل فعلي التنفيذ في 10 مشاريع بعد اكتمال البنية التحتية هي «مشروع درة تبوك» في تبوك، و«واحة الخميس» في خميس مشيط، و«الياسمين رزيدنس» في الدمام، و«الفريدة» في الدمام، و«مشروع الأحساء المبرز» في الأحساء، و«واحة تبوك» في تبوك، ومشروع «ديار الحساء» في الأحساء، ومشروع «نساج تاون» في الدمام، ومشروع «البدراني» في القطيف، ومشروع إسكان الرياض «شقق»، إضافة إلى استكمال تسليم 3 مشاريع في مدينة الرياض هي ديار السعد، والجوهرة، وإشراق ليفينج، إضافة إلى 6 مشاريع في الإجراءات النهائية للتسليم هي مشروع «تلال أبها»، ومشروع «تلال الغروب» في الدمام، ومشروع إسكان رابغ، ومشروع «بساتين تبوك»، ومشروع «تلال الخميس»، ومشروع «درة المدينة المنورة».