حسمت يوم الجمعة الماضي مباريات دور الـ8 في دورة الفقيد عبدالله الدبل (يرحمه الله) الرمضانية الـ12، إذ تأهلت فرق العنابي والراعي وهنقرستيشن واليمامة إلى دور الـ4، الذي أقيم أمس (الأحد) على صالة نادي الاتفاق، وتميز بحضور جماهيري قوي كعادة مباريات الدورة في كل عام.وكرمت لجنة الدورة الإعلامي عبدالله الغزال بمناسبة اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للانضمام لطاقم عمل لجنة الإعلام والإحصاء بنهائيات كأس العالم بروسيا. كما حلقت جماهير الدورة بالعديد من الجوائز، وحصد عبدالعزيز القريح كوبون مشتريات من متجر اكسترا، فيما نال فهد الشهراني كوبون مشتريات بقيمة 500 ريال من متجر نادي الاتفاق، وخطف وليد الشمري جهاز بي آوت، فيما طار محمد بادويلان بسبيكة الذهب.