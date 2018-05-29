استكملت مباريات دور الثمانية من البطولة الرمضانية على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة أمس (الإثنين)، وتأهل فريقا مكة واليمن على حساب الشرقية والشمالية، فقد انتصر فريق مكة على اليمن بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وفاز اليمن على الشمالية عن طريق ركلات الترجيح.وتشهد الدورة وجود عدد من نجوم رياضة كرة القدم السعوديين والعرب، كذلك الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ مدرجات ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.وتأتي هذه البطولة في إطار الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة لتعزيز ممارسة الرياضة وإثراء الرياضة بين أوساط المجتمع، حيث تحظى هذه البطولة أسوة بكافة الفعاليات الرياضية المختلفة باهتمام ومتابعة ودعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.وشهدت مدرجات ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» ظهور أول تيفو في المدرجات من قبل جماهير فريق باكستان والهند لاقى ونال إعجاب الجميع.كما قام عدد من جماهير فريق باكستان والهند ببادرة جميلة ولافتة رائعة خلال قيامهم بتنظيف مدرجات ملعب رديف الجوهرة.امتلأت المدرجات المخصصة للعوائل بالحضور الكبير من قبلهم خلال مباريات البطولة الرمضانية على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة.من يوم إلى آخر يسجل النجم الكبير المعتزل الأسطورة قائد الاتحاد السابق ومدير البطولة الرمضانية على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد نور إعجاب الجميع لما يقدمه من جهود كبيرة منذ انطلاقة البطولة حتى يوم أمس (الأحد)، ويوجد «الأسطورة» بشكل يومي منذ وقت مبكّر للوقوف على آخر استعدادات البطولة كذلك استقباله للضيوف ونجوم أندية الدوري السعودي للمحترفين.