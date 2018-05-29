تختتم اليوم (الثلاثاء) بطولة المدارس الثانوية لكرة القدم بمكة المكرمة بحضور مدير تعليم العاصمة المقدسة محمد الحارثي، ورئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، وجمع رياضي من محبي اللعبة.وسيسلم الحارثي الفريق الفائز بالمركز الأول كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال، والفريق الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية قدرها 5 آلاف ريال، إضافة إلى جوائز للاعبين الموهوبين في البطولة والفرق أصحاب اللعب النظيف مقدمة من مجموعة الطازج.يذكر أن البطولة بدأت بـ24 فريقا، قسمت إلى مجموعتين، إذ ضمت المجموعة الأولى مدارس الثانوية العامة، وضمت المجموعة الثانية الأكاديميات، على أن يلتقي في المباراة الختامية فريقان من المجموعتين.