تعتزم تركيا تغيير أماكن مراكز اقتراع في بعض المناطق التي يقطنها عدد كبير من الأكراد، في خطوة يقول مسؤولون إنها ستمنع ترهيب الناخبين، لكن الحزب الرئيسي الموالي للأكراد وصفها بأنها حيلة لإبقائه خارج البرلمان في الانتخابات. وعند إعلانها عن هذا الإجراء أمس (الإثنين)، لم تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد صناديق الاقتراع التي ستُنقل، لكنها قالت إن 144 ألف ناخب يعيشون في المناطق التي ستتأثر بالإجراء والواقعة في أقاليم شرقية. وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إن مراكز الاقتراع ستُنقل من قرى يتمتع فيها الحزب بتأييد قوي إلى قرى بها تأييد أكبر لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.