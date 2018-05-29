كشفت نائبة رئيس مجموعة مجلس شيوخ فرنسا ودول الخليج عضو الجمعية البرلمانية للناتو ناتالي غوليت، أن المملكة تدعم نحو 3 ملايين طفل يمني لتحسين وضعهم الإنساني، خصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي ضاعفت فيه من جهودها.وأشادت غوليت بموقف المملكة الإنساني في قيادة قوات التحالف الدولي باليمن، وبمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مساعدة الأشقاء في اليمن، للنهوض والاستمرار في العيش بسلام في ظل الحصار والحرب المفروض عليهم من الميليشيات الحوثية.وثمنت ناتالي غوليت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مساعدة أطفال الجنود المتواجدين باليمن، وتأمين كافة المساعدات الطبية من خلال مركز الملك سلمان للأغاثة والأعمال الإنسانية، مشيرة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي هما المتواجدان في محافظة مأرب للعمل الإنساني الدولي في ظل غياب جميع المنظمات الإنسانية الدولية الحكومية وغير الحكومية.وقالت ناتالي غوليت:«إنني متواجدة طوال هذه الفترة في اليمن برفقة 5 أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية العامة الفرنسية، بالإضافة لنائب برلماني وسفير فرنسي، لتقييم الوضع الإنساني في اليمن».