دشن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الموقع الرسمي لاتحاد الكرة على شبكة الإنترنت، وذلك لمتابعة الأخبار ورياضة كرة القدم في المملكة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في الاهتمام ودعم كرة القدم. وأعلن عادل عزت تدشين المرحلة الأولى من الموقع، والذي تم مراعاة العمل فيه باستخدام أجهزة الكمبيوتر المنزلية، والمحمولة، والهواتف النقالة، بهدف وضع المتابع للكرة السعودية في الحدث، عبر التغطية الحية المتضمنة كافة المعلومات. واشتمل الموقع على نظرة عامة عن البطولات المحلية ولوائح الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى دعمه للغتين العربية والإنجليزية، كما يحتوي الموقع على تلفزيون ساف الذي سيكون مخصصاً لجميع الفيديوهات الخاصة بالاتحاد السعودي والمنتخبات الوطنية. ويتم العمل حالياً على إنهاء المرحلة الثانية التي تحتوي على قسم خاص بالتحكيم، والتقارير الإخبارية للمسابقات المحلية.