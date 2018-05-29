لاشك أن فقد أي إنسان موجع ومدعاة لاجترار الأحزان، إلا أن الشاعر حسن السبع بما عرف عنه من دعابة وحس ساخر، غادر الدنيا منذ عام تقريباً وهو يوصي بالضحك والتبسم، مردداً «تبسموا فلن تخسروا إلا تجاعيدكم» ليفتح نافذة نطل منها على رمضان في أسرة فقدت شاعراً ومثقفاً.وتؤكد أنيسة الباشا (زوجة الشاعر الراحل حسن السبع) أنه بغياب الإنسان والشاعر والأديب غاب زيت الكِتابة وقنديل الفرح، وغابت الدهشة وبوصلة الحُب، مشيرةً إلى أنه لا يمكنها أن تختصر حسن في سطور، إذ إنها رافقته على مدى 45 عاماً، وشهدت ولادة كل دواوينه الشعرية، إضافة إلى روايته «ليالي عَنان»، موضحةً أن شهر رمضان هذا العام يفتقد الروح التي كانت تعطي معنى لكل جميل وجديد من إصدار حديث ومنظر فاتن ولقطة طريفة، وعدّته الطفل الجميل والمشاكس صاحب الدعابة الدائمة والضحكة المُجلجلة المُهتم بالتفاصيل والدقيق في مواعيده ووعوده، وترى أنها فقدت زوجاً وصديقاً ومُثقفاً من طِراز رفيع رحل سريعاً قبل أن يُكملَ رحلته الإبداعية، وعبرت عن رضاها بقضاء الله وقدره إلا أن ما يكسرها مرتين مشاهدتها الفُرات من الدمع في عيون نزار واليُتم الذي يَسْكُن وجه بلقيس وأسامة.فيما قال ابنه نزار: هذا هو الإفطار الأول بدونكَ يا أبي، ولك أن تتخيل أن البؤس صار بحجمِ سماءٍ سابعة يلفُ عنقَ هذه الطاولة لتغدو العتمةُ سيدة المكان، موضحاً أنه يفتقد مجموعة إنسانية متكاملة من خلال فقد الكلامُ الذي كان ينثره، والضحك، والقصائد، واِبتسامته الساخرة، مشيراً إلى أنه مُنذُ فاجعة رحيله وهو يمارسُ ذات الطقوس من دخولِ مكتبته بشكلٍ يومي والتفتيش في الأدراج عن النصوص الجديدة وآخر ما خطته يَدَاهُ والتربيت على كتفِ الكُتب اليتيمة، وعدّ أجمل دعاباته ما كان يقوله على مائدة الإفطار إذ يرتجل التعليقات والدعابة ما يضيف المائدة جرعة حب وضحك ويردد: «ابتسموا فإنكم لن تخسروا إلا تجاعيدكم».وتقول ابنة أخيه رائدة السبع: في هذا الشهر كانت لنا ذكرياتنا الجميلة مع عمي، وجميعنا نشتاق له، لصوته، ضحكته، ابتسامته التي لم تفارقه. وأضافت: «كم كان يبهرني أنه لم يستسلم للمرض، وكتب آخر مقالاته (في غرفة العناية الفائقة) وهو يرقد على سرير المرض، وكان يقترح عليك أي الكتب تقتني من معارض الكتب، ويداعب زواره، ويفتح حوارات حتى وهو في أتعب وأنهك حالاته».وقال ابن أخيه تركي السبع: أفتقدُ تهنئته بقدوم شهر رمضان هذا العام، ولن أشاركه الضحكة الجميلة، وهو يؤكد أن «ابتلّت العروق وثبت الأجر». وأضاف: «في شهر رمضان يكون لزيارته تميز واحتفاء خاص من قبل الأسرة، زوجتي مريم، ابنة الأخ كما يحلو له أن يسميها، البنات، الأصهار والأحفاد، إذ كان الجميع يعيش فرحة لقائه ويأنس بجميل حديثه، وتمضي ساعات اللقاء مسرعة والأمل بزيارة تالية».ويروى أن صديقه أبا هشام مازحه، ماذا قدمت لآخرتك أبا نزار، فأجابه ضاحكا مطمئنا: سيرتي وكتاباتي وقصيدة لم تنشر أو قال لم تكتمل. ضحكنا وتمنينا للجميع طول العمر، ولم نكن نعلم بأن ذلك اللقاء سيكون الأخير الذي يجمعنا.ويرى صديقه عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الشويخات، أنه رغم المرارة التي تأتي من واقع أننا لن نلتقي في رمضان الحالي وجهاً لوجه كما كنا، ولن نتجول بين البحر والنخل، ولن نتحدث في الفن والفنانين، وعن الفقراء والشعراء، إلا أن عزاءه يأتي من معرفة أن الكتاب و الشعراء الحقيقيين لا يموتون. وأضاف «حسن كاتب وشاعر حقيقي بأي مقياس صارم يتخذه أي ناقد جاد».ويؤكد الشويخات أن رمضان الحالي ناقص من دون حسن، لكنه في الوقت نفسه مليء بذكرى الراحل المقيم. وهكذا هو حال الفنانين الكبار حين يرحلون ولا يرحلون.