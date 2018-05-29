وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، التقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو، قبل انطلاق المواجهة ويعتبر ثاني لقاء بين الطرفين خلال 4 أيام عقب اللقاء الأخير في جدة.
آل الشيخ يطالب اللاعبين بالمزيد من الجهد
الثلاثاء / 13 / رمضان / 1439 هـ
الثلاثاء 29 مايو 2018 03:32
وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، التقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو، قبل انطلاق المواجهة ويعتبر ثاني لقاء بين الطرفين خلال 4 أيام عقب اللقاء الأخير في جدة.