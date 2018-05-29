حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، على الالتقاء بلاعبي المنتخب السعودي قبل انطلاق مواجهتهم الودية أمام إيطاليا أمس، وطالبهم ببذل أقصى جهودهم للظهور المميز في المواجهة وتمثيل الأخضر بشكل مشرف في مونديال روسيا، مشدداً على حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم في المونديال المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع عقده آل الشيخ مع اللاعبين على أرضية ملعب سانت غالن بسويسرا، بحضور رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، وحثهم على دخول أجواء مباريات المونديال وأن اللقاءات الودية أمام الفرق الكبيرة تعطي اللاعبين دائماً دفعة معنوية كبيرة.وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، التقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو، قبل انطلاق المواجهة ويعتبر ثاني لقاء بين الطرفين خلال 4 أيام عقب اللقاء الأخير في جدة.