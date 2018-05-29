حقق روبرتو مانشيني بداية موفقة كمدرب لمنتخب إيطاليا من خلال الفوز على منتخبنا 1/2 في سانت غالن السويسرية، وذلك في لقاء ودي يدخل ضمن استعدادات الأخير لنهائيات مونديال روسيا التي تنطلق في 14 يونيو.وفي أول تشكيلة له بعد تعيينه خلفاً لجانبييرو فنتورا الذي أقيل من منصبه عقب فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، قرر مانشيني استدعاء مهاجم نيس الفرنسي ماريو بالوتيلي الذي كان عند حسن ظنه بتسجيله الهدف الأول لبلاده.ومنح مانشيني مهاجمه السابق في إنتر ميلان ومانشستر سيتي الإنجليزي فرصة خوض مباراته الأولى مع بلاده منذ الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014 ضد الأوروغواي (1/0).وكانت عودة «المشاغب» موفقة تماماً، إذ نجح في ترجمة الأفضلية المطلقة لرجال مانشيني بهدف جميل بتسديدة من خارج المنطقة على يمين الحارس محمد العويس (21)، مسجلاً هدفه الأول بقميص «الاتزوري» منذ 14 يونيو 2014 ضد إنجلترا في الدور الأول من مونديال البرازيل.ورفع بالوتيلي رصيده الإجمالي إلى 14 هدفاً في 14 مباراة، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين الحاليين تهديفاً مع المنتخب بعد دانييلي دي روسي (21) والبرتو جيلاردينو (19).