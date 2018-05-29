علمت مصادر «عكاظ» المقربة من البيت الأهلاوي أن تأخر إنهاء المفاوضات مع اللاعب الدولي الجزائري هلال سوداني، تعود لطلب اللاعب مبلغاً إضافياً بعد أن كانت إدارة النادي اتفقت معه على كافة التفاصيل وتبقى فقط حصة ناديه الكرواتي من الصفقة، إذ صدم اللاعب إدارة الأهلي بطلب مبلغ إضافي وتنوي إدارة النادي التوصل لحل وسط بين الطرفين لإتمام الصفقة للرغبة الكبيرة من الأهلاويين في جلب اللاعب الجزائري.من جهة أخرى، أكدت المصادر أن مسيري الأخضر وقع اختيارهم وبعد التشاور مع مدرب الفريق على محور وآخر جناح لاتينيين وقد شرعت في مفاوضاتهم ومحاولة إنهاء تلك الملفات في القريب العاجل، وكذلك المدافع أيضاً في محاولة من إدارة النادي إنهاء تلك الملفات قبل انطلاقة كأس العالم المقبلة.من جانب آخر، أكد مصدر مقرب من البيت الأهلاوي أن السبب الرئيسي في عدم رغبة مسيري النادي في استمرار الدولي التونسي بن عمر، تعود لعدم استقرار الغضروف الهلالي لدى اللاعب ووصول تقارير تفيد بحاجة اللاعب لتدخل جراحي بعد كأس العالم وإعادة الغضروف لمكانه الطبيعي، ما يعني حاجته لقرابة 3 أشهر للعلاج وهو ما جعل مسيري النادي يجرون عدة اجتماعات مع الجهاز الطبي واتخاذ القرار النهائي.